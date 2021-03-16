Які партії пройшли б в Раду, якби вибори відбулися завтра (інфографіка)

"Слуга народу" продовжує користуватися найбільшою симпатією серед українських виборців.
Такі дані випливають зі свіжого опитування Центру Разумкова.
Згідно з його даними, з тих українців, хто визначився з вибором і має намір голосувати, "СН" готові підтримати 26,5% респондентів.
Слідом за нею йдуть:
Опитування проводилося з 5 по 9 березня. Всього було опитано 2018 осіб у всіх регіонах країни за винятком тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.
Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Нагадаємо, згідно з даними цього опитування більшість українців хотіла б бачити Володимира Зеленського на президентській посаді. За нього готові віддати голоси 25% українців.