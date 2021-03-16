Які партії пройшли б в Раду, якби вибори відбулися завтра (інфографіка)

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Вівторок, 16.03.2021
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Оновлено 15:09 Сьогодні Телеграф

"Слуга народу" продовжує користуватися найбільшою симпатією серед українських виборців.

Такі дані випливають зі свіжого опитування Центру Разумкова.

Згідно з його даними, з тих українців, хто визначився з вибором і має намір голосувати, "СН" готові підтримати 26,5% респондентів.

Слідом за нею йдуть:

  • "Європейська солідарність" (Петро Порошенко) - 20%;
  • ОТЗЖ (Юрій Бойко і Вадим Рабинович) - 18%;
  • "Батьківщина" (Юлія Тимошенко) - 9%;
  • "Сила і честь" (Ігор Смешко) - 5%;
  • "Голос" (Кіра Рудик) - 3%;
  • "Свобода" (Олег Тягнибок) - 3%;
  • "Українська стратегія" (Володимир Гройсман) - 3%;
  • "Радикальна партія" (Олег Ляшко) - 2%;
  • "Партія Шарія" (Анатолій Шарій) - 2%;
  • "Громадянська позиція" (Анатолій Гриценко) - 1%;
  • "Опозиційний Блок" (Євген Мураєв і Вадим Новинський) - 1%;
  • "УДАР" (Віталій Кличко) - 1%.

Рейтинг українських партій

Опитування проводилося з 5 по 9 березня. Всього було опитано 2018 осіб у всіх регіонах країни за винятком тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, згідно з даними цього опитування більшість українців хотіла б бачити Володимира Зеленського на президентській посаді. За нього готові віддати голоси 25% українців.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець
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Все по темі:

Батькивщина, Вибори, Верховна Рада, Сила и Честь, Слуга народу, ОПЗЖ, Європейська солідарність.
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