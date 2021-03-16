Які партії пройшли б в Раду, якби вибори відбулися завтра (інфографіка)

"Слуга народу" продовжує користуватися найбільшою симпатією серед українських виборців.

Такі дані випливають зі свіжого опитування Центру Разумкова.

Згідно з його даними, з тих українців, хто визначився з вибором і має намір голосувати, "СН" готові підтримати 26,5% респондентів.

Слідом за нею йдуть:

"Європейська солідарність" (Петро Порошенко) - 20%;

ОТЗЖ (Юрій Бойко і Вадим Рабинович) - 18%;

"Батьківщина" (Юлія Тимошенко) - 9%;

"Сила і честь" (Ігор Смешко) - 5%;

"Голос" (Кіра Рудик) - 3%;

"Свобода" (Олег Тягнибок) - 3%;

"Українська стратегія" (Володимир Гройсман) - 3%;

"Радикальна партія" (Олег Ляшко) - 2%;

"Партія Шарія" (Анатолій Шарій) - 2%;

"Громадянська позиція" (Анатолій Гриценко) - 1%;

"Опозиційний Блок" (Євген Мураєв і Вадим Новинський) - 1%;

"УДАР" (Віталій Кличко) - 1%.

Опитування проводилося з 5 по 9 березня. Всього було опитано 2018 осіб у всіх регіонах країни за винятком тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, згідно з даними цього опитування більшість українців хотіла б бачити Володимира Зеленського на президентській посаді. За нього готові віддати голоси 25% українців.