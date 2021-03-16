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Рейтинг Зеленського "піднісся": за кого готові голосувати українці на виборах президента (інфографіка)

Рейтинг Зеленського "піднісся": за кого готові голосувати українці на виборах президента (інфографіка)
14:09 Сьогодні Телеграф

Якби вибори президента України проходили саме зараз, то більшість голосів українці, серед тих, хто дійсно готовий взяти участь в процесі обрання президента, віддали б свої голоси Володимиру Зеленському.

Про це можна судити з даних опитування Центру Разумкова, проведеного з 5 по 9 березня.

"За" чинного гаранта Володимира Зеленського проголосували б 25% із зазначеної категорії. На другому місці - колишній президент Петро Порошенко (18%), на третьому місці - Юрій Бойко (15,6%), на четвертому місці - Юлія Тимошенко (9,2%). П'ятірку замикає Ігор Смешко (5,8%).

За кого бы проголосовали украинцы, если бы выборы президента проходили прямо сейчас

Відзначимо, що за даними опитування на початок лютого, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", рейтинг чинного президента України Володимира Зеленського продовжує падати. Соціологи відзначають, що президентський рейтинг як і раніше очолює Зеленський. Але, якби вибори відбулися найближчим часом то його підтримали б 21,2% тих, хто має намір голосувати, і визначився з вибором.

Як повідомляв "Телеграф", за даними опитування, проведеного в грудні 2020 роки за Володимира Зеленського проголосували б 26,5%. Згідно з опитуванням в січні, за чинного президента готові були проголосувати 13,4% українців.

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Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская
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Центр Разумкова, Инфографика, Опитування, Президентські вибори.
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