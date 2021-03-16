Рейтинг Зеленського "піднісся": за кого готові голосувати українці на виборах президента (інфографіка)

Якби вибори президента України проходили саме зараз, то більшість голосів українці, серед тих, хто дійсно готовий взяти участь в процесі обрання президента, віддали б свої голоси Володимиру Зеленському.

Про це можна судити з даних опитування Центру Разумкова, проведеного з 5 по 9 березня.

"За" чинного гаранта Володимира Зеленського проголосували б 25% із зазначеної категорії. На другому місці - колишній президент Петро Порошенко (18%), на третьому місці - Юрій Бойко (15,6%), на четвертому місці - Юлія Тимошенко (9,2%). П'ятірку замикає Ігор Смешко (5,8%).

Відзначимо, що за даними опитування на початок лютого, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", рейтинг чинного президента України Володимира Зеленського продовжує падати. Соціологи відзначають, що президентський рейтинг як і раніше очолює Зеленський. Але, якби вибори відбулися найближчим часом то його підтримали б 21,2% тих, хто має намір голосувати, і визначився з вибором.

Як повідомляв "Телеграф", за даними опитування, проведеного в грудні 2020 роки за Володимира Зеленського проголосували б 26,5%. Згідно з опитуванням в січні, за чинного президента готові були проголосувати 13,4% українців.