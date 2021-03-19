Скачать
П'ятниця, 19.03.2021
Субсидій для всіх не вистачить. Чому в бюджеті немає грошей та що робити простим українцям
Субсидій для всіх не вистачить. Чому в бюджеті немає грошей та що робити простим українцям
"Пасажири на Залізниці завжди вважались г*вном", – блогер Рудоманов про роботу в УЗ, профспілки та зарплати провідників
"Пасажири на Залізниці завжди вважались г*вном", – блогер Рудоманов про роботу в УЗ, профспілки та зарплати провідників
Київ з суботи вводить практично локдаун: скільки він триватиме і що буде закрито
Київ з суботи вводить практично локдаун: скільки він триватиме і що буде закрито
Жодного дня без сумного рекорду: статистика по коронавірусу в Україні 19 березня
Жодного дня без сумного рекорду: статистика по коронавірусу в Україні 19 березня

"Звертаюсь до вас давньою і достойною мовою": президент Литви заговорив українською (відео)

"Звертаюсь до вас давньою і достойною мовою": президент Литви заговорив українською (відео)
11:43 Сьогодні Телеграф

Президент Литовської республіки Гітанас Науседа,  який перебуває в України з дипломатичним візитом, прибув у п'ятницю, 19 березня, до Верховної Ради України. Свій виступ він виголосив українською мовою.

"Дорогі брати і сестри українці! Я прибув до вашої країни зі звісткою дружби і співпраці. Звертаюся до вас давньою і достойною мовою, яку було довго переслідувано і знищувано, однак не знищено" – звернувся до народних депутатів та громадян України литовський лідер.

Під час виступу Науседа наголосив на тому, що Київ та Вільнюс мають спиратись спільне минуле. Він пригадав події 30-річної давнини, коли литовці виборювали свою незалежність від Москви. Пригадав Науседа і українських добровольців, як поспішали на допомогу та боролись пліч-о-пліч із литовцями.

"І ми, литовці, кожного разу були поруч, коли народ України ставав на захист своєї гідності", - додав президент Литви.

Також литовський лідер нагадав сторінки більш давньої історії, коли українці та литовці перебували у спільній державі.

"Ми торгували, вели культурний обмін, чинили опір спільному ворогу. Наші народи разом захищали дорогі для європейської цивілізації вартості: пошану до верховенства права, свободу людей і демократії. Литовсько-українську спільність проявлено у спільних героїв. Невипадково тут, у Києві спочив переможець битви під Оршею Костянтин Островський, а в Острозі - герой Хотина Ян Кароль Ходкевич", - додав він.

Також литовський лідер виказав підтримку український боротьбі за цілісність держави.

"І хоча минуло сім років від військової агресії, яка зруйнувала міжнародний порядок і злагода в Європі, ми, литовці, далі твердо говоримо: Крим - це Україна!", – додав він.

Нагадаємо,нещодавно прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель оконфузилась, перебивши виступ президента Литви.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Андрій Топчій
Автор: Андрій Топчій
Перегляди: 137

Все по темі:

Литва, Верховна Рада, Гитанас Науседа, Виступ.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У мережі влаштували флешмоб з нагоди дня народження Ліни Костенко: читання віршів на відео
02 "Звертаюсь до вас давньою і достойною мовою": президент Литви заговорив українською (відео)
03 Жодного дня без сумного рекорду: статистика по коронавірусу в Україні 19 березня
04 У Києві чоловіка жорстоко побили ногами в "Сільпо" через зауваження жінці без маски: подробиці історії
05 Крем-суп: 3 простих рецепти, які точно вас вразять
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Сезонне переведення годинників в Україні: що вирішила Рада
Сезонне переведення годинників в Україні: що вирішила Рада
Медведчук програв в суді у справі про заборону продажу книги про Стуса
Медведчук програв в суді у справі про заборону продажу книги про Стуса
&quot;Звертаюсь до вас давньою і достойною мовою&quot;: президент Литви заговорив українською (відео)
"Звертаюсь до вас давньою і достойною мовою": президент Литви заговорив українською (відео)
У мережі влаштували флешмоб з нагоди дня народження Ліни Костенко: читання віршів на відео
У мережі влаштували флешмоб з нагоди дня народження Ліни Костенко: читання віршів на відео
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся