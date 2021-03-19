"Звертаюсь до вас давньою і достойною мовою": президент Литви заговорив українською (відео)

Президент Литовської республіки Гітанас Науседа, який перебуває в України з дипломатичним візитом, прибув у п'ятницю, 19 березня, до Верховної Ради України. Свій виступ він виголосив українською мовою.

"Дорогі брати і сестри українці! Я прибув до вашої країни зі звісткою дружби і співпраці. Звертаюся до вас давньою і достойною мовою, яку було довго переслідувано і знищувано, однак не знищено" – звернувся до народних депутатів та громадян України литовський лідер.

Під час виступу Науседа наголосив на тому, що Київ та Вільнюс мають спиратись спільне минуле. Він пригадав події 30-річної давнини, коли литовці виборювали свою незалежність від Москви. Пригадав Науседа і українських добровольців, як поспішали на допомогу та боролись пліч-о-пліч із литовцями.

"І ми, литовці, кожного разу були поруч, коли народ України ставав на захист своєї гідності", - додав президент Литви.

Також литовський лідер нагадав сторінки більш давньої історії, коли українці та литовці перебували у спільній державі.

"Ми торгували, вели культурний обмін, чинили опір спільному ворогу. Наші народи разом захищали дорогі для європейської цивілізації вартості: пошану до верховенства права, свободу людей і демократії. Литовсько-українську спільність проявлено у спільних героїв. Невипадково тут, у Києві спочив переможець битви під Оршею Костянтин Островський, а в Острозі - герой Хотина Ян Кароль Ходкевич", - додав він.

Також литовський лідер виказав підтримку український боротьбі за цілісність держави.

"І хоча минуло сім років від військової агресії, яка зруйнувала міжнародний порядок і злагода в Європі, ми, литовці, далі твердо говоримо: Крим - це Україна!", – додав він.

Нагадаємо,нещодавно прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель оконфузилась, перебивши виступ президента Литви.