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Україна має намір увійти ЄС протягом найближчих 5-10 років, - Шмигаль
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Україна має намір увійти ЄС протягом найближчих 5-10 років, - Шмигаль

Україна має намір увійти ЄС протягом найближчих 5-10 років, - Шмигаль
Оновлено 14:14 Пн, 22 Березень 2021 Телеграф фото: Handelsblatt

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав терміни входження України до Євросоюзу та НАТО.

Терміни в 5-10 років він озвучив в інтерв'ю німецькій газеті "Handelsblatt".

"Нашим бажанням є, в проміжку від 5 до 10 років стати членом ЄС. Це звичайно залежить не тільки від нас, а від 27 інших країн", - сказав прем'єр.

За словами Шмигаля, ті ж терміни передбачає і процес отримання членства НАТО.

"Україна прагне отримати членство в Північноатлантичному альянсі. Ми вже дуже тісно співпрацюємо з НАТО. Високим свідченням цього стали заяви генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберґа, що "двері НАТО є відкритими для України", - уточнив глава Кабміну.

Крім цього, Шмигаль назвав причини, через які Україна досі не член ЄС.

"Є дві причини, чому ми досі не в ЄС. Ми все ще працюємо над європейськими стандартами, але ми впевнені, що досягнемо значного прогресу, не в останню чергу завдяки діджіталізаціі. По-друге, в ЄС також є країни, які скептично відносяться до подальшого розширення ЄС", - додав голова уряду.

Як повідомляв "Телеграф", раніше проти вступу України в НАТО виступив новопризначений директор ЦРУ Вільям Бернс.

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Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская Редактор стрічки новин
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Денис Шмигаль, Україна, Євросоюз.
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