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П'ятниця, 02.04.2021
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Байден додзвонився Зеленському: перші подробиці розмови

Байден додзвонився Зеленському: перші подробиці розмови
17:45 Сьогодні Телеграф

Щойно відбулася перша телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та лідера США Джо Байдена. Про це повідомляє видання LIGA.net з посиланням на джерело в Офісі президента.

Розмова політиків відбулася на тлі повідомлень про нарощування російської військової могутності на сході України. На даний момент відомо лише те, що команда Зеленського спільно з Білим домом узгоджує повідомлення про деталі телефонної розмови. Офіційну інформацію обіцяють оприлюднити пізніше.

Як раніше повідомляв "Телеграф", під час телефонної розмови радника президента США Джейкоба Саллівана з главою ОП Андрієм Єрмаком, перший запевнив про готовність американського президента Джо Байдена підтримувати Україну і план підтримки нацбезпеки президента Володимира Зеленського. Про це 29 березня повідомили в Білому Домі. Під час розмови Єрмак розповів про погіршення ситуації на Донбасі. Також він подякував США за підтримку реформи ЗСУ і ВМС.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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США, Джо Байден, Володимир Зеленський, Телефонна розмова.
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