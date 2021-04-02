Скачать
П'ятниця, 02.04.2021
"Для багатьох настала чорна п'ятниця": Зеленський розповів про рішення сьогоднішнього засідання РНБО (відео)
"Для багатьох настала чорна п'ятниця": Зеленський розповів про рішення сьогоднішнього засідання РНБО (відео)
Українська авіакомпанія запускає рейси на європейський курорт: нові умови і ціни
Українська авіакомпанія запускає рейси на європейський курорт: нові умови і ціни
"Налаштований реформувати Україну": Зеленський зробив заяву після розмови з Байденом
"Налаштований реформувати Україну": Зеленський зробив заяву після розмови з Байденом
Квартири, авто і мільйони Кернеса: син харківського мера розсекретив подарунок батька
Квартири, авто і мільйони Кернеса: син харківського мера розсекретив подарунок батька

"Налаштований реформувати Україну": Зеленський зробив заяву після розмови з Байденом

"Налаштований реформувати Україну": Зеленський зробив заяву після розмови з Байденом
18:35 Сьогодні Телеграф

Президент України Володимир Зеленський дав перший коментар за підсумками телефонної розмови з лідером США Джо Байденом, яка відбулася близько години тому.

Зеленський в своєму "Твіттер" заявив про те, що вони з Байденом стоять пліч-о-пліч, коли мова йде про збереження демократій.

"Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість і досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців", - написав президент.

Нагадаємо, розмова політиків відбулася на тлі повідомлень про нарощування російської військової могутності на сході України. Згідно з інформацією американського ЗМІ Politico, бесіда продовжувалась близько 40 хвилин. В основному, говорили про конфлікт на Донбасі і боротьбу з корупцією в Україні. Також відомо, що Джо Байден запевнив Володимира Зеленського в симпатії до нашої країни.

Зараз команда Зеленського спільно з Білим домом стверджує повідомлення про деталі телефонної розмови, які оприлюднять пізніше на офіційних джерелах.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 58

Все по темі:

Джо Байден, Заява, Донбас, Володимир Зеленський, Телефонна розмова.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Привітання з Днем ангела Світлани: красиві листівки і картинки
02 Загострення на Донбасі: бойовики підстрелили ще двох українських захисників
03 Білий дім оприлюднив деталі першої розмови Байдена із Зеленським
04 Супертяж української політики: Atlantic Council присвятило статтю Данілову и РНБО
05 Байден додзвонився Зеленському: перші подробиці розмови
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Далекобійник проскочив без черги, але невдовзі пошкодував про свій вчинок (відео)
Далекобійник проскочив без черги, але невдовзі пошкодував про свій вчинок (відео)
Доведеться ще поправцювати: як в Україні зміняться умови виходу на пенсію та її розмір з 1 квітня (інфографіка)
Доведеться ще поправцювати: як в Україні зміняться умови виходу на пенсію та її розмір з 1 квітня (інфографіка)
В Києві зайнято вже понад 84% ліжок з киснем: ситуація з коронавірусом в регіонах України (інфографіка)
В Києві зайнято вже понад 84% ліжок з киснем: ситуація з коронавірусом в регіонах України (інфографіка)
В армію на карантин: в Україні стартував весняний призов за новими правилами
В армію на карантин: в Україні стартував весняний призов за новими правилами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся