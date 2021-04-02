"Налаштований реформувати Україну": Зеленський зробив заяву після розмови з Байденом

Президент України Володимир Зеленський дав перший коментар за підсумками телефонної розмови з лідером США Джо Байденом, яка відбулася близько години тому.

Зеленський в своєму "Твіттер" заявив про те, що вони з Байденом стоять пліч-о-пліч, коли мова йде про збереження демократій.

"Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість і досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців", - написав президент.

Нагадаємо, розмова політиків відбулася на тлі повідомлень про нарощування російської військової могутності на сході України. Згідно з інформацією американського ЗМІ Politico, бесіда продовжувалась близько 40 хвилин. В основному, говорили про конфлікт на Донбасі і боротьбу з корупцією в Україні. Також відомо, що Джо Байден запевнив Володимира Зеленського в симпатії до нашої країни.

Зараз команда Зеленського спільно з Білим домом стверджує повідомлення про деталі телефонної розмови, які оприлюднять пізніше на офіційних джерелах.