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П'ятниця, 02.04.2021
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Білий дім оприлюднив деталі першої розмови Байдена із Зеленським

Білий дім оприлюднив деталі першої розмови Байдена із Зеленським
18:36 Сьогодні Телеграф Фото: Твиттер

У Білому домі розповіли, про що говорили президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський.

Про це повідомляє прес-служба президента США.

У повідомленні вказується, що Байден підтвердив підтримку Штатами територіальної цілісності і суверенітету України, а також підкреслив прихильність його адміністрації в активації стратегічного партнерства в питаннях боротьби з корупцією та реалізацією реформ.

Крім того, сторони обговорили важливість взаємної тісної співпраці в питаннях боротьби з пандемією коронавіруса і питаннях зміцнення демократії в регіоні.

Як повідомлялося раніше, в американських ЗМІ повідомили, що розмова лідерів двох країн тривав близько 40 хвилин. Крім тим Донбасу і корупції, Байден запевнив Зеленського, що виражає симпатію Україні.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 137

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Джо Байден, Володимир Зеленський.
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