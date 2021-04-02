Білий дім оприлюднив деталі першої розмови Байдена із Зеленським

У Білому домі розповіли, про що говорили президенти США і України Джо Байден і Володимир Зеленський.

Про це повідомляє прес-служба президента США.

У повідомленні вказується, що Байден підтвердив підтримку Штатами територіальної цілісності і суверенітету України, а також підкреслив прихильність його адміністрації в активації стратегічного партнерства в питаннях боротьби з корупцією та реалізацією реформ.

Крім того, сторони обговорили важливість взаємної тісної співпраці в питаннях боротьби з пандемією коронавіруса і питаннях зміцнення демократії в регіоні.

Як повідомлялося раніше, в американських ЗМІ повідомили, що розмова лідерів двох країн тривав близько 40 хвилин. Крім тим Донбасу і корупції, Байден запевнив Зеленського, що виражає симпатію Україні.