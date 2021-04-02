"Для багатьох настала чорна п'ятниця": Зеленський розповів про рішення сьогоднішнього засідання РНБО (відео)

Президент України Володимир Зеленський заявив про "чорну п'ятницю" для ряду фізичних і юридичних осіб. Про це він розповів у своєму відеозверненні за підсумками чергового засідання Ради нацбезпеки та оборони.

За його словами, санкції були введені проти осіб, яких "можна назвати топ-десяткою української контрабанди".

"Це економічний тероризм проти України. За розрахунками експертів, збитки через контрабанду досягають 300 мільярдів гривень, що недоотримав державний бюджет. З них понад 100 мільярдів - внаслідок неефективної роботи митниці", - сказав Зеленський.

Крім того, він повідомив, що у власність держави було повернуто незаконно відібраний у України стратегічний нафтопровід.

Також 2 квітня був представлений і почав роботу Центр протидії дезінформації.

Окрім того, Зеленський торкнувся теми Донбасу.

"Ми маємо повну і незмінну підтримку міжнародних партнерів, зокрема Європи та США. Одним з підтверджень цього є розмова, яку я провів сьогодні з Президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Він запевнив мене, що Україна ніколи не залишиться сам на сам проти агресії Росії", - сказав президент.

Як повідомлялося раніше, 2 квітня Байден подзвонив Зеленському та підтвердив підтримку Штатами територіальної цілісності і суверенітету України.