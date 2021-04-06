"Буде тільки гірше": у Путіна відповіли на слова Зеленського про важливість НАТО для припинення війни на Донбасі

Ситуація на Донбасі погіршиться, якщо Україна вступить в НАТО. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМІ.

Пєсков вважає, що цей крок не допоможе Україні впоратися "зі своєю внутрішньою проблемою".

"З нашої точки зору, це ще більше погіршить ситуацію, тому що, говорячи про вступ в НАТО, аж ніяк не можна абстрагуватися від думки людей", - заявив прес-секретар Володимира Путіна, вважаючи, що для жителів непідконтрольної Україні території Донбасу членство в НАТО є неприйнятним.

Відзначимо, що сьогодні генсек НАТО Йенс Столтенберг повідомив, що говорив з президентом України Володимиром Зеленським. Секретар знову підкреслив, що НАТО підтримує територіальну цілісність нашої держави.

Нагадаємо, Столтенберг і Зеленський обговорили загострення конфлікту на Донбасі. Президент розповів, що в останні тижні значно зросла кількість порушень "тиші" з боку бойовиків РФ, а також додалося загиблих військових ЗСУ. При цьому РФ підвищила військову чисельність і готовність біля кордонів з Україною. Зеленський також наголосив на важливості питання про вступ України в НАТО, зазначивши, що тим самим буде можливо закінчити війну на Донбасі.