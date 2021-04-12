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Понеділок, 12.04.2021
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"Нехай постують": парламентську їдальню закрили на локдаун

"Нехай постують": парламентську їдальню закрили на локдаун
Оновлено 15:30 Сьогодні Телеграф

Сьогодні, 12 квітня, на брифінгу у Верховній Раді глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко відповів на питання, чим будуть харчуватися народні обранці, поки парламентська їдальня закрита на карантин.

Журналістів потішила відповідь нардепа, який відрізав: "Святим духом".

За словами Корнієнка, депутати не зможуть обідати в їдальні і ресторанах, які закриті, так що нехай харчуються святим духом. Мовляв, зараз піст, так що слуги народу, вважає глава партії, можуть і поститися.

Втім, годувати нардепів все ж планують. Обіди будуть привозити на замовлення для кожної фракції окремо.

Нагадаємо, нардеп від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар під час виступу з трибуни Верховної Ради двічі назвала президента Росії Володимира Путіна "ху**ом".

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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ВРУ, Їдальня, Олександр Конієнко, Соуга народу.
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