"Час покласти край": Байден переполошив Росію заявою про Афганістан

Сьогодні президент США Джо Байден має намір виступити із заявою про виведення американських військ з Афганістану, що покладе край найтривалішій війні Штатів. Про це повідомляє The Guardian.

Відомо, що в промові Байден заявить, що буде останнім американським президентом, при якому війська США будуть присутні в Афганістані, і що пора покласти край цій війні.

Втім, майбутня мова про мир стурбувала РФ. У російському МЗС заявили, що слова Байдена - це "очевидне порушення американо-талібської угоди, підписаної 29 лютого 2020 року, і яка передбачає повне виведення військ США до 1 травня ц.р.".

У Росії також говорять, що стурбовані можливою ескалацією конфлікту: мовляв, це підірве зусилля по початку прямих міжафганських переговорів.

Нагадаємо, нарощування військової потужності поблизу українських кордонів було інструментом тиску на президента США Джо Байдена і швидше за все ставки ще підвищаться.