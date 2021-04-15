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Ситуація контрольована: на засіданні РНБО підняли тему Донбасу

Ситуація контрольована: на засіданні РНБО підняли тему Донбасу
Оновлено 19:35 Сьогодні Телеграф

На засіданні Ради національної безпеки України в п'ятницю, 15 квітня, розглянули сім питань, найголовніше та найпріоритетніше серед яких - тема Донбасу.

Про це президент Володимир Зеленський розповів журналістам "Україна 24" після засідання.

За його словами, розгляд питання Донбасу проходив таємно, і деталі розголошувати не можна, але поточна ситуація в регіоні контрольована, і її обговорення продовжиться на зустрічі з французьким президентом Еммануелем Макроном і під час відеозустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

"Армія готова - це найголовніше", - підкреслив він.

Зеленський також звернув увагу, що в ЗМІ поширюється багато інформації, але громадяни мають звертати увагу тільки на офіційні джерела.

Як відомо, вже другий місяць в Україні влаштовуються "чорні п'ятниці" в РНБО. Так, в лютому були введені санкції проти кума президента РФ Віктора Медведчука, його близьких і майна, а також проти офіцерів, які зрадили Україну після Євромайдану.

У березні націоналізували "Мотор-Січ", ввели санкції проти компаній і фізосіб, які використовують надра України, та топ-корупціонерів країни.

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Валерія Куценко
Автор: Валерія Куценко
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Донбас, РНБО, Україна, Володимир Зеленський.
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