Степанову подарували "похоронний" букет в Раді (фото і відео)

Депутат фракції "Голос" Ольга Стефанишина подарувала главі МОЗ Максиму Степанову дві гвоздики від імені родичів померлого від "корони" чоловіка-діабетика, якому кількома тижнями тому відмовили в щепленні.

Це вона зробила під час запитань до української влади.

Депутат подарувала квіти зі словами: "Пане Степанов, це вам - похоронні квіти від родичів людини, який помер в 67 років.", - додавши, що ці люди просили передати йому, щоб він знав, що за кожною "цифрою" стоїть конкретна людина.

У відповідь на це міністр просив не спекулювати на смертях. Він підкреслив, що Стефанішиной слід згадати, що вона особисто зробила, для того, щоб смертей серед людей не було.

Відео звернення нардеп з партії "Голос" до Степанову:

Фото з місця подій:

Нагадаємо, раніше Степанов вказав на позитивну динаміку в пандемії "корони" в Україні і за це нарвався на бурю критики в свою сторону.