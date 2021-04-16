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П'ятниця, 16.04.2021
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Степанову подарували "похоронний" букет в Раді (фото і відео)
Степанову подарували "похоронний" букет в Раді (фото і відео)

Степанову подарували "похоронний" букет в Раді (фото і відео)

Степанову подарували "похоронний" букет в Раді (фото і відео)
Оновлено 12:36 Сьогодні Телеграф Фото: facebook

Депутат фракції "Голос" Ольга Стефанишина подарувала главі МОЗ Максиму Степанову дві гвоздики від імені родичів померлого від "корони" чоловіка-діабетика, якому кількома тижнями тому відмовили в щепленні.

Це вона зробила під час запитань до української влади.

Депутат подарувала квіти зі словами: "Пане Степанов, це вам - похоронні квіти від родичів людини, який помер в 67 років.", - додавши, що ці люди просили передати йому, щоб він знав, що за кожною "цифрою" стоїть конкретна людина. 

У відповідь на це міністр просив не спекулювати на смертях. Він підкреслив, що Стефанішиной слід згадати, що вона особисто зробила, для того, щоб смертей серед людей не було.

Відео звернення нардеп з партії "Голос" до Степанову:

Фото з місця подій:

Нагадаємо, раніше Степанов вказав на позитивну динаміку в пандемії "корони" в Україні і за це нарвався на бурю критики в свою сторону.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 38

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Коронавирус, Максим Степанов, Ольга Стефанишина.
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