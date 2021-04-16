Зустріч Зеленського і Макрона почалася: про що говоритимуть президенти

Тільки що в Єлисейському палаці в Парижі стартувала зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Франції Еммануеля Макрона. Лідери держав проводять переговори тет-а-тет.

Про це повідомляє Офіс президента.

Відомо, що Зеленський буде говорити з Макроном про ситуацію на Донбасі і російську загрозу у вигляді військової техніки поблизу кордону з Україною.

Напередодні зустрічі президент нашої держави розповів в інтерв'ю виданню Le Figaro про те, що вони з Макроном - друзі.

"Якщо вони реально хочуть бачити нас в ЄС як члена своєї сім'ї, вважаю, зараз саме час для кожного з нас зробити те, що ми повинні зробити один для одного", - сказав Зеленський.

Він також поділився планами збільшити товарообіг: з $2,5 млрд до $5-ти.

Нагадаємо, чого очікувати від зустрічі і як на те чи інше рішення може відреагувати Росія, "Телеграфу" розповіли експерти.