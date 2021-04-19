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Генерал озвучив терміни можливого вторгнення російських військ в Україну

Генерал озвучив терміни можливого вторгнення російських військ в Україну
Оновлено 15:55 Сьогодні Телеграф

Навіть у 2014 році на кордонах з Україною не було такої кількості російських військових, як зараз. Тому повністю виключати ймовірність початку повномасштабного вторгнення Росії не можна.

Про це розповів "Телеграфу" генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

"З місяць тому пішло найпотужніше інформаційне забезпечення процесів. А потім почалися і самі процеси при триваючому пропагандистському галасу", - сказав він, відповідаючи на питання про те, чи можуть росіяни напасти на Україну.

Він підкреслив, що зараз біля кордонів з Україною зосереджено близько 100 тисяч військових РФ.

Однак Романенко зазначає, що в цьому "брязканні зброєю" багато демонстративного. Кремль не приховуючи тисне на владу України, а заодно показує Європі і США "хто в домі господар".

Про те, наскільки російський президент Володимир Путін готовий до застосування військ, можна буде судити через тиждень або два, коли буде більш підготовлена інфраструктура.

"Російська влада показує, що всередині своєї країни (вважаючи "своїм" в тому числі Крим) будуть робити, що хочуть. Але при цьому намагаються так поступати і з державами пострадянського простору", - сказав Романенко.

При тому, існує серйозний ризик того, що частина українських територій буде захоплена.

"Головне вплутатися, як казав Наполеон. Путін використовує ту ж логіку. В 2014-му "вплутався" в Крим. Добре пішло. Тоді пішов на схід України", - зазначив він.

Про підгрунтя дій Росії, можливі сценарії і час можливого відкритого вторгнення російських військ читайте в матеріалі "Телеграф": Путін приготував три сценарії для України, Європа нам навряд чи допоможе, - генерал.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 81

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Росія, Крим, Донбас, Україна.
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