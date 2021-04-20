Гончаренко порадував російських пропагандистів, влаштувавши скандал в ПАРЄ (відео)

Сьогодні, 20 квітня, в Парламентській асамблеї Ради Європи стався інцидент з українським нардепом. Під час свого виступу Олексій Гончаренко спробував показати прапор України, привезений з Донбасу, однак президент ПАРЄ Рік Дамс не дозволив цього зробити.

Перепалка сталася під час дебатів про стратегічні пріоритети Ради Європи. Гончаренко заявив, що серед них має бути збереження суверенітету і територіальної цілісності держав, яку щодо України зараз порушує агресивна Росія. Під час своєї промови нардеп розгорнув український прапор, привезений з війни. У відповідь Рік Дамс перервав Гончаренка, пригрозивши дисциплінарними санкціями, і за допомогою стюартів не дав продемонструвати український символ. Після цього нардеп ВРУ самовільно покинув зал засідань.

Відзначимо, що інцидент вже підхопили російські ЗМІ, заявивши, що українця "відчитали" і "вигнали з ПАРЄ під оплески".

Гончаренко неодноразово ставав героєм новин після своїх епатажних витівок. Так, в 2019-му народний депутат з'явився в ефірі ток-шоу в образі Чарлі Чапліна після заяви Володимира Зеленського про участь в президентських виборах. А в 2016 році, також виступаючи на сесії ПАРЄ, делегат від України сказав, що президент РФ Володимир Путін в чомусь перевершив диктатора Німеччини Адольфа Гітлера.

Нагадаємо, вчора в Мережі обговорювали скандальну вечірку нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка, яку він влаштував для своєї дружини.