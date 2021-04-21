"Слуга" Шевченко, що оскандалився через поїздку до Лукашенка, звернувся до Арахамії з дивним проханням

В Україні продовжують обговорювати скандал з нардепом від "Слуги народу" Євгеном Шевченко, який їздив на зустріч з самопроголошеним лідером Білорусі Олександром Лукашенком. "Новий час" з посиланням на інсайдерів у фракції пише, що депутат може домагатися гучного виключення зі "Слуги народу" в парламенті.

ЗМІ пише про те, що Шевченко вже кілька разів просив у голови президентської фракції Давида Арахамії виключити його.

"Хоче хайпанути, - сказав" НВ "інсайдер в "Слузі народу ". - Але Арахамія йому сказав: хочеш виходити - виходь, але самостійно. І він поки залишається. Йому, мабуть, по-тихому йти не до душі".

Нагадаємо, в Білорусі український нардеп говорив про "громадянську війну" в Україні і що Майдан нібито був помилкою. Також через Шевченка Лукашенко нібито передав послання українському президенту Володимиру Зеленському, проте його зміст самопроголошений лідер Білорусі не розкрив.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на сьогоднішній прес-конференції в Луцьку прокоментував недавні витівки нардепів з фракції "Слуга народу".