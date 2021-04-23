"Ви просто ідіот": нардеп Шевченко потрапив у новий скандал у зв'язку з Гітлером і Лукашенком (відео)

Нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко став фігурантом нового скандалу.

В ефірі телеканалу "Наш" парламентарій розповідав про свою поїздку до Білорусі до невизнаного Україною президента Олександра Лукашенка. Дискусія завершилася тим, що Шевченко назвав журналіста Олександра Лірчука "ідіотом".

Спочатку Шевченко вступив в словесну перепалку з ведучою Анастасією Гусаревою, яка запитала, чому нардеп не покине фракцію, а чекає виключення, якщо його не влаштовує позиція "Слуги народу". У дискусію вступив журналіст Олександр Лірчук, запитавши, чи пов'язані між собою факти, що зустріч з Лукашенком відбулася в день народження фашиста Адольфа Гітлера.

"Ні, це пов'язано з тим, що ви просто ідіот", - відповів Шевченко, розмову з яким після цієї фрази журналісти перервали.

Пізніше парламентарій пояснив Телеграм-каналу PavlovskyNews, що не стримався через те, що його мама є етнічною німкенею.

Нагадаємо, в Україні продовжують обговорювати скандал з нардепом від "Слуги народу" Євгеном Шевченко, який їздив на зустріч з самопроголошеним лідером Білорусі Олександром Лукашенком. Є інсайдерська інформація, що депутат може домагатися гучного виключення з "Слуги народу" в парламенті.