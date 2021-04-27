"Залиште Юлю": в мережі з'явилися чутки про звільнення Мендель з ОП

У Мережі з'явилася інформація про те, що прес-секретар президента України Юлія Мендель найближчим часом закінчить працювати на займаній посаді. Про це на своїй сторінці в "Фейсбук" пише журналіст Сергій Грішин.

"І начебто я повинен радіти, що найгірша прессекретарка президента України більше не буде працювати. Але мені сумно від цієї новини. Залиште Юлю. По-перше, вона смішна. А це вже немало. По-друге, практика показує, що наступне призначення буде ще гірше. Нехай вже працює дівчинка", - написав Грішин, звернувшись в пості до Володимира Зеленського.

У коментарях інтернет-користувачі пліткують, що Мендель запропонували нову посаду або ж дівчина знаходиться в положенні і нібито йде з цієї причини. Інші ж підтримують президента і пишуть, що даний пост повинен зайняти хтось інший.

"Може, Ківу візьмуть, він тепер розумний же", - жартують користувачі "Фейсбуку", натякаючи на скандальний захист дисертації нардепом Іллею Ківою.

Нагадаємо, на тлі новини про вчений ступінь Ківи журналісти вирішили з'ясувати, скільки політиків і чиновників в Україні мають наукові звання. Серед них і Юлія Мендель.