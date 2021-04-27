Війська Путіна можуть повернутися в будь-який момент: Зеленський побував на передовій біля адмінкордона Криму (відео)

Президент України Володимир Зеленський відвідав Херсонську область, де побував на адмінкордоні з окупованим Кримом.

Про деталі його поїздки повідомляє прес-служба ОПУ.

Відзначається, що він оглянув бліндаж і окопи, після чого поспілкувався з військовослужбовцями, які несуть службу у адмінмежі.

Крім того, він побував у військовому таборі біля села Чаплинка, де ознайомився з умовами проживання військовослужбовців.

За словами Зеленського, перевірки психологічного стану бійців на передовій і їх технічного оснащення дуже важливі для розуміння того, що відведення російських військ від кордонів не означає, що вони не повернуться назад в будь-який момент.

Як повідомлялося раніше, 27 квітня на Донбасі в результаті підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один український військовослужбовець загинув, ще троє отримали травми.