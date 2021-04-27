Скачать
Вівторок, 27.04.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
В Україні подешевшав газ для населення: якими будуть ціни на найближчий рік (інфографіка)
В Україні подешевшав газ для населення: якими будуть ціни на найближчий рік (інфографіка)
Великдень-2021: чи будуть посилювати карантин і в яких містах
Великдень-2021: чи будуть посилювати карантин і в яких містах
На Донбасі загинув боєць ЗСУ з позивним "Африка": фото героя
На Донбасі загинув боєць ЗСУ з позивним "Африка": фото героя
Україна висилає з країни консула Росії в Одесі
Україна висилає з країни консула Росії в Одесі

Війська Путіна можуть повернутися в будь-який момент: Зеленський побував на передовій біля адмінкордона Криму (відео)

Війська Путіна можуть повернутися в будь-який момент: Зеленський побував на передовій біля адмінкордона Криму (відео)
Оновлено 16:17 Сьогодні Телеграф Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський відвідав Херсонську область, де побував на адмінкордоні з окупованим Кримом.

Про деталі його поїздки повідомляє прес-служба ОПУ.

Відзначається, що він оглянув бліндаж і окопи, після чого поспілкувався з військовослужбовцями, які несуть службу у адмінмежі.

Крім того, він побував у військовому таборі біля села Чаплинка, де ознайомився з умовами проживання військовослужбовців.

За словами Зеленського, перевірки психологічного стану бійців на передовій і їх технічного оснащення дуже важливі для розуміння того, що відведення російських військ від кордонів не означає, що вони не повернуться назад в будь-який момент.

Як повідомлялося раніше, 27 квітня на Донбасі в результаті підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один український військовослужбовець загинув, ще троє отримали травми.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 69

Все по темі:

Крим, Володимир Зеленський, Херсонська область.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 В Україні подешевшав газ для населення: якими будуть ціни на найближчий рік (інфографіка)
02 У Кулеби відповіли на висилку співробітника посольства з Москви
03 В Україні менше 8 тисяч нових випадків коронавірусц, але смертність наближається до рекордної позначки: дані на 27 квітня
04 На Донбасі загинув боєць ЗСУ з позивним "Африка": фото героя
05 Курортному сезону бути? У Туреччині визначилися з обмеженнями для туристів під час локдауну
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Україна зазнала чергових втрат на Донбасі: на невідомому пристрої підірвався військовий автомобіль
Україна зазнала чергових втрат на Донбасі: на невідомому пристрої підірвався військовий автомобіль
Питання Донбасу піднімати не потрібно: у Путіна відповіли з приводу зустрічі з Зеленським
Питання Донбасу піднімати не потрібно: у Путіна відповіли з приводу зустрічі з Зеленським
&quot;Били на очах у дітей&quot;: дружина маріупольця розповіла, за що її чоловік розгромив АТБ сокирою (відео)
"Били на очах у дітей": дружина маріупольця розповіла, за що її чоловік розгромив АТБ сокирою (відео)
В Україні менше 8 тисяч нових випадків коронавірусц, але смертність наближається до рекордної позначки: дані на 27 квітня
В Україні менше 8 тисяч нових випадків коронавірусц, але смертність наближається до рекордної позначки: дані на 27 квітня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся