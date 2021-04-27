Україна зазнала чергових втрат на Донбасі: на невідомому пристрої підірвався військовий автомобіль

На Донбасі у вівторок, 27 квітня, в результаті підриву військового автомобіля на невідомому вибуховому пристрої один український військовослужбовець загинув, ще троє отримали травми.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру операції Об'єднаних сил на Донбасі в соцмережі Facebook.

Згідно з інформацією, НП сталася в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Поранених вояків доставили до лікувального закладу і надали належну медичну допомогу. "Стан їх здоров'я задовільний", - йдеться в повідомленні.

На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗС України. Обставини з'ясовуються.

Це вже 15 загиблий на Донбасі український військовослужбовець з початку квітня 2021 року.

Як повідомляв "Телеграф", в понеділок, 26 квітня, від кулі снайпера на Донбасі загинув учасник АТО Іван Ковалевський з позивним Африка.

В четвер, 22 квітня, в результаті обстрілу на Донбасі загинув військовослужбовець з Волині - 38-річний Олександр Луцик.