На Донбасі загинув боєць ЗСУ з позивним "Африка": фото героя

У понеділок, 26 квітня, від кулі снайпера на Донбасі загинув учасник АТО Іван Ковалевський з позивним Африка.

Про це йдеться на офіційній сторінці Городенківського міської ради в Facebook.

"На жаль, словами важко залікувати в серці болючу рану втрати. Адже смерть рідної людини - велике випробування, - йдеться в повідомленні. - В цю гірку мить щиро поділяємо горе родини та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі. Не забудемо про його подвиг та мужність у виконанні військового обов’язку перед Україною".

Уточнюється, що загиблий військовий родом з села Коліна (Івано-Франківська область).

Відзначимо, Іван Ковалевський став 14 українським військовим, який загинув на Донбасі з початку квітня. Як повідомляв "Телеграф", в четвер, 22 квітня, в результаті обстрілу на Донбасі загинув військовослужбовець з Волині - 38-річний Олександр Луцик.