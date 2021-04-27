Зеленський на адмінкордоні з Кримом запропонував оновити "Мінськ" і розширити "нормандський формат"

Сьогодні, 27 квітня, президент України Володимир Зеленський, перебуваючи на адмінкордоні з Кримом в рамках робочої поїздки, заявив про те, що більш швидкому завершенню війни на Донбасі може сприяти залучення до переговорів інших держав.

За словами Зеленського, мова йде або про розширення "нормандського" формату, або ж про окремий вид переговорів із залученням "потужних" представників інших країн. Також президент України переконаний, що Мінський переговорний процес потрібно оновити.

"Я вважаю, що "Мінськ" повинен бути гнучким. Ніхто не говорить, що потрібно закривати "Мінськ". Але вважаю, що кілька пунктів повинні бути оновлені", - вважає Зеленський, сподіваючись, що завтрашня зустріч ТКГ в відеоформаті допоможе наблизити Україну до миру.

Також, за словами президента, вони не можуть гарантувати, що російські війська не повернуться. Однак те, що зараз їх відвели, вважає Зеленський, говорить про намір РФ не продовжувати ескалацію.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідав Херсонську область, де побував на кордоні з окупованим Кримом.