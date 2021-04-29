Навчилися в Трускавці? "Слуг народу" засікли за дитячим розвагою в Раді

У мережу потрапило фото того, як нардеп партії "Слуга народу" намагався розстебнути плаття попереду сидить колеги. Дані кадри стали причиною бурхливого обговорення в мережі.
Про це 29 квітня повідомили в Фейсбуці "Букв". Там також поділилися фото самого казусного інциденту.
На фото, зроблені під час засідання видно, як одна з нардепок присіла на своє місце, спершись на спинку крісла. А тим часом один з "Слуг народу" намагався ззаду розстебнути її плаття.
Фото "роботи" нардепів у Раді:
Дане фото не могло залишитися поза увагою соцмережі.
Тому багато користувачів висловилися з цього приводу.
Люди жартували і іронізували щодо роботи нардепів.
Користувачі іронізували щодо того, як по-дитячому поводяться нардепи.
Нагадаємо, що раніше нардеп від "Слуги народу" Євген Петруняк, раніше розглядав фото оголеної жінки в Раді, знову попався за обговоренням інтимних питань.