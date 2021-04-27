"Слуга народа" снова попался на интимной переписке в Раде: в этот раз обсуждали секс без носков

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Петруняк, ранее рассматривавший фото обнаженной женщины в Раде, снова попался за обсуждением интимных вопросов.

Об этом пишут "Буквы", публикуя фотодоказательства негодных проделок нардепа.

Так, во время заседания Петруняк без зазрения совести рассматривает картинки "клубничного" содержания, где обсуждается интим без носков.

"Срочно нужна помощь господину Петруняку, а то он весь в работе и не отвечает другу на очень важные вопросы", - саркастично комментируют фото журналисты издания.

"То он ищет материалы для диссертации (речь идет о диссертации нардепа Ильи Кивы, - Авт.)", "Механизмы влияния носков на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украиной)", - не смогли удержаться от комментариев в сети.

Отметим, что это не первая подобная скандальная история в парламенте. Ранее нардепа Илью Киву застукали за тем, что он прямо во время заседания трогал себя за причинное место.

Как сообщал Телеграф", ранее нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко в парламенте вел переписки с девушками с сайта знакомств. При этом он вероятно забыл, что женат.