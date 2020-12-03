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"Слуга народа" рассматривал фото голой женщины во время заседания Рады (видео)

"Слуга народа" рассматривал фото голой женщины во время заседания Рады (видео)
16:08 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/YouTube

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Петруняк рассматривал интимные фото на заседании Верховной Рады, видимо, решив пойти по стопам своего однопартийца Олега Семинского, которого недавно «застукали» за перепиской с любовницей прямо в парламенте.

Об этом сообщается в Telegram-канале "dtp.kiev.ua".

"В Раде снова эротика. "Слуга народа" Евгений Петруняк вместо принятия важных законов кайфовал от груди", - пишут активисты, публикуя соответствующие фото

Причем, по их словам, то, как он это делает, попало на прямую трансляцию телеканала "Рада".

"Двойная победа",- комментируют этот нюанс в Telegram-канале "Украина сейчас".

На опубликованных кадрах с места инцидента видно, что Петруняк действительно без зазрения совести рассматривает "запрещенку".

Напомним, что это не первая подобная скандальная история в парламенте. Ранее нардепа Илью Киву застукали за тем, что он прямо во время заседания трогал себя за причинное место.

Также нардеп от "Слуги народа" Богдан Еременко в парламенте вел переписки с девушками с сайта знакомств. При этом он вероятно забыл, что женат.

Как сообщал "Телеграф", ранее нардеп от "Слуги народа" Елена Криворучкина, (которая является кумой жены Юрия Корявченкова), была замечена с  часами за более чем 750 тысяч гривен

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Все по теме:

Видео, Фото, Скандалы, Слуга народа, Евгений Петруняк.

Автор:

Телеграф
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