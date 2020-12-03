"Слуга народа" рассматривал фото голой женщины во время заседания Рады (видео)

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Петруняк рассматривал интимные фото на заседании Верховной Рады, видимо, решив пойти по стопам своего однопартийца Олега Семинского, которого недавно «застукали» за перепиской с любовницей прямо в парламенте.

Об этом сообщается в Telegram-канале "dtp.kiev.ua".

"В Раде снова эротика. "Слуга народа" Евгений Петруняк вместо принятия важных законов кайфовал от груди", - пишут активисты, публикуя соответствующие фото

Причем, по их словам, то, как он это делает, попало на прямую трансляцию телеканала "Рада".

"Двойная победа",- комментируют этот нюанс в Telegram-канале "Украина сейчас".

На опубликованных кадрах с места инцидента видно, что Петруняк действительно без зазрения совести рассматривает "запрещенку".

Напомним, что это не первая подобная скандальная история в парламенте. Ранее нардепа Илью Киву застукали за тем, что он прямо во время заседания трогал себя за причинное место.

Также нардеп от "Слуги народа" Богдан Еременко в парламенте вел переписки с девушками с сайта знакомств. При этом он вероятно забыл, что женат.

Как сообщал "Телеграф", ранее нардеп от "Слуги народа" Елена Криворучкина, (которая является кумой жены Юрия Корявченкова), была замечена с часами за более чем 750 тысяч гривен.