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«Кума Юзика» засветила в Раде часы за 27 тысяч долларов

«Кума Юзика» засветила в Раде часы за 27 тысяч долларов
19:56 Сегодня Телеграф Фото: facebook

2 декабря во время очередного заседания в Верховной Раде Украины народный депутат от фракции политической партии "Слуга народа" Елена Криворучкина (которая является кумой жены Юрия Корявченкова) была замечена с  часами за более чем 750 тысяч гривен. 

Об этом сообщил фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров на своей странице в Фейсбук.

Он также поделился фотографией Криворучкиной, на запястье которой красовались часы Hublot.

Нардеп носит часы из лимитированной коллекции (было выпущено 250 экземпляров) Big Bang Boa Bang с бриллиантами на циферблате и ремешком из кожи питона.

Оригинальный аксессуар стоит в среднем 27 тысяч долларов, что в гривнах будет равняться примерно 765 тысячам. 

Подделку же можно приобрести за 3 с небольшим тысячи гривен.

Читайте также в материале "Телеграфа": В Раде снова произошел сексуальный скандал, в котором оказался замешан нардеп от партии "Слуга народа".

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Все по теме:

Верховная Рада, Украина, Часы, Слуга народа, Елена Криворучкина.

Автор:

Телеграф
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