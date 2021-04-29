"У мене є фан-клуб любителів чл*на Ківи": нардеп став героєм нового скандалу (відео 18+)

Сьогодні нардеп Ілля Ківа став героєм нового скандалу, що стався в кулуарах парламенту.

Телеграм-канал Pavlovsky News повідомляє про те, що журналісти програм "Соромно" і "Апостроф ТВ" піддали народного обранця провокаційним питанням. Яніна Соколова розпитувала Ківу про відпочинок в Єгипті, а інша журналістка - про вплив бороди на потенцію.

Критикою на першу дівчину Ківа обрушився через те, що в програмі розповіли, що він відпочивав на морі, поки його колеги по ВРУ працювали. За словами нардепа, він був в офіційній відпустці. І, спілкуючись з Соколовою про Єгипет, назвав дівчину "гавкаючою собакою".

На зміну питанню про відпочинок прийшла тема потенції, з якою, за словами Ківи, у нього все добре.

"У мене є фан-клуб любителів члена Ківи. Записуйтесь туди і приходьте. Це весна, ви молода дівчина, я вам дам телефон, зателефонуйте мені і все дізнаєтеся", - заявив Ківа.

Обережно, відео призначене для перегляду людьми старше 18-ти!

Нагадаємо, народний депутат Ілля Ківа дав коментар з приводу захисту своєї кандидатської дисертації, що викликала потік обурення серед публічних особистостей.