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П'ятниця, 30.04.2021
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Стала відома позиція МЗС України з маршу на честь СС "Галичина" в Києві

Стала відома позиція МЗС України з маршу на честь СС "Галичина" в Києві
Оновлено 17:52 Сьогодні Телеграф

У МЗС України висловилися про марш з нагоди річниці створення дивізії СС "Галичина" в Києві.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті українського зовнішньополітичного відомства.

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує будь-які прояви глорифікації військ Ваффен-СС", - сказано в повідомленні.

Там також нагадали, що в Україні діє заборона на пропаганду тоталітарних режимів, включаючи націонал-соціалістичний.

Відзначається, що через тиждень настане день пам'яті мільйонів жертв нацистського режиму і варто стежити за тим, щоб українці мали нульову толерантність до будь-яких спроб виправдати ці злочини.

Як повідомлялося раніше, марш на честь дивізії СС "Галичина" пройшов в Києві 28 квітня. У ньому взяли участь онуки ветеранів цього підрозділу, а також представники ряду націоналістичних організацій.

Марш почався на вулиці Арсенальній і рушив у бік Майдану Незалежності. Після чого учасники акції пішли до Інститутської і запалили фаєри біля будівлі НБУ.

Всього в ньому взяло участь кілька сотень людей.

Як повідомлялося раніше, в Житомирській області депутат "ОПЗЖ" Костянтин Черпіцький розмістив білборд з солдатами СС.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 64

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МЗС, СС Галичина, Київ.
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