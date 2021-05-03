Є можливість обіграти агресора: Кравчук висловив бажання зустрітися з Путіним

Перед президентом Росії Володимиром Путіним потрібно чітко поставити питання про виконання домовленостей в рамках "нормандського" формату, які він сам же підписував і недавно погодився з обов'язковістю взятих на себе в рамках цього формату домовленостей.

Про це заявив перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24".

"У даній ситуації я (якби був зараз президентом - ред.) хотів би зустрітися з Путіним. А рік тому я б ніколи не погодився на зустріч з Путіним, а зараз я б особисто хотів почути і побачити, а що скаже Путін, коли буде поставлено єдине питання", - сказав Кравчук.

Він зазначив, що є "нормандський" формат, в цьому форматі Путін, і з ним узгоджуються всі домовленості, що там приймаються.

"І якби в порядку денному я поставив би питання про виконання домовленостей "нормандського" формату, а це, перш за все, означає домовленості по Донбасу, то я хотів би почути, а що скаже Путін, тому що вчора він погодився з тим, що є такий формат, і приймає обов'язкове рішення - і він що, відмовляється від того, що сам запропонував?", - сказав голова української делегації в ТКГ, додавши: "Тут вже є момент взяти Путіна за те місце, яке болить".

За його словами, важливо знати, як президент РФ буде пояснювати недотримання ним самим взятих на себе зобов'язань народу.

"Він каже: я не буду обговорювати питання Донбасу, а тільки двосторонні відносини. Ні, тут не ставиться питання про обговорення Донбасу, ставиться питання про виконання "нормандського" формату, який підписував сам Путін. Є можливість сьогодні обійти Путіна в його намірах обіграти Україну", - підсумував Кравчук.

Раніше Кравчук заявив, що Росія разом з представниками угруповань бойовиків "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі дістали його своїми спробами знищити Україну.