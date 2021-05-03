В умовах загроз для загальної безпеки: Зеленський у Варшаві підписав важливий документ з лідерами країн ЄС

Президент України Володимир Зеленський в понеділок, 3 травня, відвідав Польщу, де взяв участь у заходах, присвячених 230-річчю прийняття першої Конституції Речі Посполитої.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, там він підписав спільну декларацію разом з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії.

У заяві вказується, що лідери країн висловили впевненість, що успіх спільної спадщини і спільного дому полягає в тому, щоб Європа будувалася на фундаментальних цінностях, серед яких свобода, суверенітет, територіальна цілісність, демократія, верховенство права, рівність і солідарність. Крім того, Європі варто бути відкритою для всіх країн, які поділяють відповідні переконання.

"Вважаємо, що для всіх нас солідарність народів, особливо в умовах сучасних загроз для нашої спільної безпеки, є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку, благополуччя і стійкості. Керуючись цим переконанням, ми віддані продовженню діалогу та співпраці держав, які ми представляємо ", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба занепокоєний занадто м'яким ставленням союзників України до роздавання Російською Федерацією своїх паспортів мешканцям окупованої території Донбасу.