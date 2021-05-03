Зеленський розповів про своє дитинство в СРСР (відео)

Сьогодні, 3 травня, в Польщі на заході з нагоди 230-ї річниці польської Конституції український гарант Володимир Зеленський порівняв життя в Україні за радянськими і теперішнім законам.

Про це повідомляє сайт Офісу президента.

Так, за словами Зеленського, наша країна вже багато років бореться за власну Конституцію і незалежність. Раніше, каже президент, Україна жила за радянськими законами.

"Були дуже складні часи, часи радянські. Ми знову були частиною іншої країни. Я сам народився в СРСР і хочу сказати: там були плюси, були мінуси, але там не було у людей права на свободу слова, права вибору, права приватної власності" , - поділився Зеленський, кажучи про те, що боротьба за ці цінності зараз також триває на Донбасі.

Нагадаємо, Зеленський підписав спільну декларацію разом з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії.