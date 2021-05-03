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Понеділок, 03.05.2021
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Принцип Путіна: в Кремлі розповіли, чому лідер РФ ігнорує Зеленського

Принцип Путіна: в Кремлі розповіли, чому лідер РФ ігнорує Зеленського
Оновлено 15:50 Сьогодні Телеграф

Президент Росії Володимир Путін не буде говорити з лідером України Володимиром Зеленським про Донбас принципово. Про це заявив заступник глави комітету у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками при Державній думі РФ Костянтин Затулін.

Чиновника цитує росЗМІ "Известия".

Повідомляється, що так як Зеленський не визнає самопроголошену владу так званих народних республік Донбасу і не буде вести переговори з ними, Путін також не говоритиме про війну в Україні. Мовляв, це його "принципова позиція".

Російський сайт передає, мовляв, Зеленський хоче "перекласти" розмову на зустріч з Путіним. Останній же, за словами Затуліна, не погодитися говорити про Донбас при такому розкладі, однак "не скасовує геть можливість зустрічі двох президентів".

Нагадаємо, раніше перший президент України, глава української делегації в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявляв, що перед президентом Росії Володимиром Путіним потрібно чітко поставити питання про виконання домовленостей в рамках "нормандського" формату.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Донбас, Володимир Зеленський, Володимир Путін, Держдума.
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