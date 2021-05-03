Загроза безпрецедентно велика: Кулеба висловився про ситуацію в Азовському морі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що перекидання російських кораблів з Каспійського моря в Азовське становить безпрецедентно велику загрозу.

Про це він висловився в інтерв'ю Радіо Свобода, опублікованому 1 травня.

Як відомо, Міністерство оборони Російської Федерації проводило "військові навчання" в Криму, що супроводжувалися перекиданням значних сил до кордонів з Україною, і це додало напруженості в міжнародні відносини.

За словами російського керівництва, всі військові підрозділи, які брали участь в навчаннях, були відведені в місця їх постійного розташування.

Дмитро Кулеба впевнений, що видимість відведення російських військ не має давати нам приводу для розслаблення, оскільки неможливо передбачити, які плани має президент Росії Путін.

Міністр закордонних справ Кулеба цитує слова експертів з Пентагону, які говорять, що Росія відвела тільки особовий склад, техніка ж вся залишилася в нових військових таборах.

Як повідомляв "Телеграф", раніше міністр Кулеба висловив стурбованість м'яким ставленням союзників до видачі Росією паспортів для жителів окупованого Донбасу.