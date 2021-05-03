Потрібно покласти край відстроченням: Зеленський у Варшаві висловився про членство України в НАТО і ЄС

Сьогодні, 3 травня, український гарант Володимир Зеленський написав на своїй сторінці в "Твіттер", що потрібно поставити крапку в питанні європейської і євроатлантичної перспективи для нашої держави.

"Україні потрібен чіткий сигнал щодо європейської та євроатлантичної перспективи. Накопиченню цих питань -"на потім", "колись", "за 10 років" - треба покласти край", - написав президент.

За словами Зеленського, лідер Польщі Анджей Дуда цю думку поділяє. Мовляв, більшість поляків розділяє членство України в ЄС.

Як раніше повідомляв "Телеграф", сьогодні в Польщі на заході з нагоди 230-ї річниці польської Конституції український гарант Володимир Зеленський порівняв життя в Україні за радянськими і теперішніми законами, і розповів про своє життя в СРСР.