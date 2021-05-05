Путін сам не розуміє: глава Держприкордонслужби пояснив, чому війська РФ залишаються біля кордонів України

Незважаючи на те, що ще в квітні міністр оборони РФ Сергій Шойгу урочисто оголосив про відведення військ від кордону з Україною, процес цей виконали лише частково.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів глава Державної прикордонної служби нашої держави Сергій Дейнеко.

За словами головного прикордонника України, стверджувати, що всі російські війська будуть виведені, ще рано. За даними розвідки, процес відведення військ відбувається на території окупованого Криму.

Але що стосується військових таборів у Воронезькій області, за словами Дейнеко, ніякого руху там немає, а військові продовжують залишатися на кордоні з Україною.

"Станом на зараз ніякого відводу військ з таборів поблизу Воронежа і міста Богучар в Воронезької області ми не спостерігаємо", - говорить Дейнеко.

Саме скупчення такої кількості техніки і військових прикордонник називає елементом гібридної війни.

"На мій погляд, ці навчання були використані РФ саме для демонстрації сили Україні, чинення тиску на військово-політичне керівництво нашої держави і, звичайно, на наших міжнародних партнерів, які активно підтримують Україну на її шляху до миру", - вважає глава Держприкордонслужби, додаючи, що дуже важко заглянути в голову чолі РФ, який, можливо, і сам до кінця не розуміє справжню мету того, що відбувається.

Нагадаємо, президенту РФ Володимиру Путіну потрібне ще одне українське місто в Донецькій області.