У трійці лідерів відбулися зміни: кого готові підтримати українці на виборах президента (інфографіка)

Якби вибори президента проходили в Україні на цьому тижні, більшість голосів віддали б президенту Володимиру Зеленському, друге місце би зайняв екс-президент Петро Порошенко.

Про це повідомляється в 5 травня звіті телефонного опитування КМІС, який проводився з 16 по 22 квітня.

Якби вибори президента проводили в нинішні дні серед усіх респондентів найбільше голосів 23,4% отримав Зеленський, другим в списку з 13,5% став би Порошенко, а третє місце посіла б Юлія Тимошенко з 8,9%. Четверного в топі з 7,7% став би Ігор Смешко, а 5-е місце зайняв Юрій Бойко з 7,1% голосів, шостим у списку став би Володимир Гройсман з 4% голосів.

У той же час серед тих, хто буде голосувати і визначився:

Володимир Зеленський отримав би 31,4%,

Петро Порошенко - 18,1% голосів,

за Юлію Тимошенко проголосували 11,9% респондентів,

Ігор Смешко отримав 10,4% голосів,

Юрій Бойко розраховував би на 9,6% голосів,

Володимир Гройсман - 5,3% голосів.

Нагадаємо, що в порівнянні з результатами опитування Центру Разумкова в березні рейтинг Зеленського виріс з 25% до 31,4%, Порошенко також незначно додав в голосах з 18% до 18,1%, Юлія Тимошенко додала в рейтингу з 9,2% до 11,9%.