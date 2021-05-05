У трійці лідерів відбулися зміни: кого готові підтримати українці на виборах президента (інфографіка)

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16:13 Сьогодні Телеграф

Якби вибори президента проходили в Україні на цьому тижні, більшість голосів віддали б президенту Володимиру Зеленському, друге місце би зайняв екс-президент Петро Порошенко.

Про це повідомляється в 5 травня звіті телефонного опитування КМІС, який проводився з 16 по 22 квітня.

Якби вибори президента проводили в нинішні дні серед усіх респондентів найбільше голосів 23,4% отримав Зеленський, другим в списку з 13,5% став би Порошенко, а третє місце посіла б Юлія Тимошенко з 8,9%. Четверного в топі з 7,7% став би Ігор Смешко, а 5-е місце зайняв Юрій Бойко з 7,1% голосів, шостим у списку став би Володимир Гройсман з 4% голосів. 

У той же час серед тих, хто буде голосувати і визначився: 

  • Володимир Зеленський отримав би 31,4%,
  • Петро Порошенко - 18,1% голосів,
  • за Юлію Тимошенко проголосували 11,9% респондентів,
  • Ігор Смешко отримав 10,4% голосів,
  • Юрій Бойко розраховував би на 9,6% голосів,
  • Володимир Гройсман - 5,3% голосів.

голос

Нагадаємо, що в порівнянні з результатами опитування Центру Разумкова в березні рейтинг Зеленського виріс з 25% до 31,4%, Порошенко також незначно додав в голосах з 18% до 18,1%, Юлія Тимошенко додала в рейтингу з 9,2% до 11,9%.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Владимир Зеленский.
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