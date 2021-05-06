Зеленський після зустрічі з Блінкеном анонсував "дуже серйозний договір" з США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в ході зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном в четвер, 6 травня, в Києві, обговорювалося питання укладення українсько-американського "дуже серйозного договору".

Про це Зеленський сказав на спільній з Блінкеном прес-конференції.

"Дійсно це (підтримка України з боку США - ред.) відбувається, збільшується фінансова, військова підтримка", - сказав президент.

За його словами, окремо сторони обговорили формат фундаментальної підтримки України.

"Ми обговорили питання Альянсу і питання ймовірного двостороннього дуже серйозного договору. Але це питання майбутнього, зараз дуже рано говорити про деталі", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, в четвер, 6 травня, вночі в Україну з одноденним візитом прибув державний секретар США Ентоні Блінкен.