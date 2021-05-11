Медведчука хочуть заарештувати і підозрюють в держзраді: подробиці від ГПУ

Нардепу ОПЗЖ Віктору Медведчуку і його "правій руці" Тарасу Козаку підписали підозра.

Про це повідомила у себе в Фейсбук генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.

"За результатами вивчення зібраних матеріалів справи, я дійшла висновку про необхідність взяти на себе відповідальність повідомити цим "парламентарям" про підозру. Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу із свідків на підозрюваних", - написала вона.

За її словами, вони підозрюються в державній зраді і замаху на розграбування українського майна на території окупованого Криму.

"За результатами обшуків, місцезнаходження нардепа М не встановлено, а тому СБУ вживаються відповідні заходи до його встановлення та вручення йому клопотання про тримання під вартою", - додала Венедиктова.

"Телеграф" звернувся за коментарем до Служби безпеки.

"Обшуки відбуваються. Вичерпні коментарі з цього приводу будуть надані згодом", - заявили в СБУ.

Як повідомлялося раніше, у Медведчука пройшли обшуки в будинку по вулиці Монтажників в Києві, проходять обшуки.