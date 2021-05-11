Охорону Зеленського посилили снайперами: новий кортеж президента потрапив на відео

Сьогодні в київському центрі "Парковий" проходив форум "Україна 30", в якому брав участь і президент Володимир Зеленський. Журналісти зняли на відео нібито новий кортеж гаранта і здивувалися посиленій охороні: мовляв, так Зеленського ще не супроводжували.

Як повідомляє "Страна", кортеж Зеленського збільшився на кілька машин. Так, раніше президент їздив на седані Mercedes у супроводі охоронців на мікроавтобусі. Тепер же, пише ЗМІ, з'явився другий мікроавтобус Mercedes з охороною. Причому, кортеж президента відкриває держохорона на Volkswagen, а замикає поліцейський джип.

Серед захисту Зеленського сьогодні - більше двох десятків бійців УДО, а також, як мінімум, 7 особистих бодігардів президента. Крім того, позаду колони, де йшов лідер держави, журналісти помітили двох снайперів з гвинтівками.

Нагадаємо, на сьогоднішньому форумі міністр охорони здоров'я Максим Степанов відрапортував президенту України Володимиру Зеленському про те, як буде проходити вакцинація від коронавірусу через додаток "Дія".