Порошенко з Гордоном судитимуться через здачу Маріуполя Путіну: відео скандальних заяв

Адвокати колишнього президента Петра Порошенка збираються судитися з журналістом Дмитром Гордоном, звинувачуючи його в наклепі через заяви про те, що Порошенко, коли був президентом України, планував "здати" Маріуполь.

"Порошенко з Путіним домовилися про те, щоб Маріуполь здати. Армії був даний наказ вийти з Маріуполя", - заявив Гордон в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" у п'ятницю, 7 травня.



Адвокати Порошенка назвали цю заяву Гордона наклепом і заявили, що найближчим часом подадуть відповідний позов.

"В ефірі ток-шоу "Свобода слова" відомий журналіст Дмитро Гордон випустив на свободу деякі слова, які повинні мати наслідки", - зазначив адвокат Ілля Новіков під час брифінгу.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Дмитро Гордон заявив, що зустріч президента Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна навряд чи відбудеться.