Віктор Медведчук з'явився в Києві (відео)

Нардеп і глава політради ОПЗЖ Віктор Медведчук, якого підозрюють в держзраді, приїхав на допит в Генпрокуратуру.

Журналістам депутат заявив, що ховатися він не збирається, не відчуває своєї провини і переконаний, що все, що відбувається, - політичні репресії.

За словами Медведчука, вчора в його будинку відбувалися обшуки, проте він з дружиною Оксаною Марченко був не в столиці.

"Коли дізналися в другій половині дня, що проходять обшуки, сьогодні вранці виїхали і повернулися назад. Природно, я не збираюся ховатися ні від кого, готовий захищатися, тому що не відчуваю ні в чому своєї провини", - заявив нардеп перед тим, як зайти на допит.

Також Медведчук заявив, що готовий до можливого арешту, проте вважає подібні дії незаконними.

Як повідомлялося раніше, 11 травня генпрокурор України Ірина Венедиктова повідомила, що нардепу ОПЗЖ Віктору Медведчуку і його "правій руці" Тарасу Козаку підписали підозру в державній зраді і замасі на розграбування українського майна на території окупованого Криму.