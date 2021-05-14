Степанову приготуватися? Два українських міністра йдуть "за власним бажанням"

У складі Кабінету міністрів відбулися зміни.

Про це повідомляють нардепи Олексій Гончаренко і Олександр Дубинський.

Відзначається, що у відставку пішов міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко, а також міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Відзначається, що міністри склали повноваження "за власним бажанням".







Крім того, як повідомляє "УП" з посиланням на свої джерела, подібну долю може повторити і глава МОЗ Максим Степанов.

"Наші джерела стверджують, що в найближчі дні аналогічну заяву може надійти від міністра охорони здоров'я Степанова, але це питання ще вирішується", - йдеться в повідомленні.





Як повідомлялося раніше, "Телеграф" писав про те, що за відставку Степанова підписалося більше 150 народних депутатів, 70 з яких - члени фракції "Слуга народу".