Член ЦВК шукатиме правди в ЄСПЛ: Віталій Грень розповів деталі своєї туманної відставки

На минулому тижні радник голови Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк заявив, що до президента України надійшло подання голови Центральної виборчої комісії про дострокове припинення повноважень одного з членів комісії - Віталія Греня. Більш детально про ситуацію пообіцяв розповісти згодом. Сам Віталій Грень у коментарі "Телеграфу" розповів про причини таких дій і сказав, що 17 травня подав позов до ОАСК, де буде оскаржувати дії заступника голови ЦВК, який вніс таке подання.

"Вся ця історія з притягненням мене до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, з самого початку є далекою від закріпленого у Конституції України принципу верховенства права. Можливо, комусь не подобається моя позиція як члена ЦВК, чи може хтось хоче зайняти моє місце - я достеменно не знаю", - заявив Грень.

Він пояснив, що публічно претензія виникла через те, що на момент призначення він був засновником і директором ТОВ "Грень і партнери", а члену ЦВК заборонено бути керівником підприємства.

"Річ у тім, що процедура мого призначення у жовтні 2019 року відбувалася всього пару днів. 3 жовтня президент України вніс до парламенту відповідне подання, а вже 4 жовтня Верховна Рада України обрала мене на посаду. На момент призначення я був засновником і директором ТОВ "Грень і партнери". Фірма не здійснювала діяльності, рахунків не мала, співробітників теж не було, жодної копійки доходу від цього підприємства я не отримав", - розповідає Грень.

За його словами, у зв’язку з тим, що члену ЦВК заборонено бути керівником підприємства, він відразу ж вчинив всі необхідні дії для запобігання порушенню законодавства. Натомість, перереєстрація підприємства не робиться за один день, особливо, коли відсутні співробітники. Тож це об’єктивно потребувало часу.

"Тому після призначення, не зважаючи на всі мої зусилля по звільненню з посади у цьому підприємстві, деякий час я рахувався у реєстрі як керівник. На вказані обставини звернула увагу суддя Печерського районного суду міста Києва Смик С.І., коли протокол НАЗК разом з іншими документами потрапив до суду, і повернула справу на опрацювання до НАЗК. Агентство вказане судове рішення проігнорувало, і знов відправило справу з тими самими документами до Печерського суду", - продовжує Грень.

На цей раз справа потрапила вже до іншої судді – Константінової К.Е., яка не звернула уваги на невиконання НАЗК рішення своєї ж колеги, визнала його винним та присудила штраф у розмірі 5100 грн без звільнення з посади.

"Далі. Київський апеляційний суд фактично переписав рішення суду першої інстанції, не надавши жодної оцінки доводам, вказаним у моїй апеляційній скарзі. Натомість про жодне звільнення з посади у рішенні апеляційного суду не йшлося. Як законослухняний громадянин штраф я сплатив, - розповідає Віталій Грень. - На сьогодні є чіткі вимоги антикорупційного законодавства, які говорять, що у випадку, коли у рішенні суду прямо не зазначено про звільнення особи з посади, то до такої особи не застосовується безумовне звільнення".

Однак, каже він, 5 травня до ЦВК надійшов лист НАЗК про його звільнення, а вже 7 травня президентові України внесено подання про дострокове припинення моїх повноважень члена ЦВК.

Звільнений член ЦВК запевняє: правоту своєї позиції буде доводити в адміністративних судах, а також звернеться до Європейського суду з прав людини.

Зазначимо, що ще 13 вересня 2019 року Верховна рада підтримала дострокове припинення повноважень колишнього складу ЦВК, не дивлячись на те, що члени ЦВК обираються строком на сім років. Тодішні члени ЦВК назвали це рішення "політично вмотивованим". Не під запис, співрозмовники у Раді казали, що локомотивом цих змін був тодішній голова Офісу президента Андрій Богдан, адже вже традиційно, кожна влада в Україні намагається призначити максимально зручний для себе склад ЦВК, що зазвичай полегшує перебіг будь-яких виборів в Україні, тому що кожен голос члена комісії має вагу при розгляді тих чи інших важливих питань.