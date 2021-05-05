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В отказе ЦИК регистрировать Вирастюка нардепом нашли происки оппонентов

В отказе ЦИК регистрировать Вирастюка нардепом нашли происки оппонентов
19:19 Сегодня Телеграф

Отказ в предоставлении депутатского мандата Василию Вирастюку, победившему на довыборах по 87-му округу в Ивано-Франковской области, не то иное как промыслы политических оппонентов, пытающихся отсрочить термины победного реванша экс-спортсмена.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Отмечу, что юристы и время дадут оценку такому видению уважаемого ВСУ. Партия "Слуги народа" и наш кандидат по 87-му округу Василий Вирастюк были третьей стороной в этом процессе. Мы не принимали в нем участие, и не представляли нашу позицию", — заявил Корниенко.

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Также по словам Корниенко, сегодняшнее решение ЦИК об отказе в регистрации Вирастюка направлено именно на исполнение решения Верховного суда.

Глава партии подчеркнул, что эта ситуация демонстрирует попытку  политических оппонентов максимально отсрочить окончательное признание Василия Вирастюка победителем.

Сам же Вирастюк, завил, что "сдаваться не собирается".

"Я не юрист, спросите у них. Это юридические тонкости", - сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать решение суда.

Как сообщал "Телеграф", ранее Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования на довыборах в Верховную Раду в Ивано-Франковской области, по которым победу одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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ЦИК, Довыборы, Василий Вирастюк, Довыборы в Раду.
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