Политика Зеленского дала сбой: что показал отказ ЦИК признавать Вирастюка нардепом

В среду, 5 мая, стало известно, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала Василию Вирастюку, победившему на довыборах по 87-му округу в Ивано-Франковской области, в регистрации народным депутатом Украины. Данное решение прокомментировал "Телеграфу" директор Киевского института мирных исследований, профессор в МАУП (Межрегиональная Академия Управлением Персонала), политэксперт Андрей Мишин.

Эксперт подчеркивает, что Центральная избирательная комиссия была вынуждена выполнять решение Верховного суда, который 1 мая признал незаконными действия ЦИК во время выборов в округе №87 и отменил протокол установивший результаты выборов. Таким образом палатой была удовлетворена жалоба оппонента, выдвинутого от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка - Александра Шевченко ("За майбутнє"), касательно решения Верховного суда от 28 апреля 2020 по делу №9901/114/21.

Андрей Мишин считает, что политика Зеленского не считаться с крупным капиталом, который во многом привел его во власть, позиция "мы им ничего не должны" – дала сбой.

"Крупные экономические интересы, которые были на выборах против Вирастюка, могли выиграть. И это доказало решение судебной власти, которая пока не зависит от решений СНБО и санкции. С моей точки зрения, страна выздоравливает, раз поставили крест (пусть даже на время) на весьма спорной победе Вирастюка", - отмечает Андрей Мишин.

Показательным он считает заявление партии "Слуга народа", которая дистанцировалась от ситуации, уверяя, что всё в руках судебной власти.

"Для Зеленского, думаю, не особо важно, как будут события развиваться дальше. Если назначат перевыборы и победит Шевченко, в Офисе президента постараются сохранить лицо при плохой игре. Мол, смотрите, всё по закону, мы никого не "зажимаем". Если же Вирастюк повторно пойдет на выборы, он будет уже выглядеть как человек, обманувший избирателей, "протянутый" властью", - резюмирует Андрей Мишин.

Как сообщал "Телеграф", ранее Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования на довыборах в Верховную Раду в Ивано-Франковской области, по которым победу одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк.