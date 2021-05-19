Кандидат на пост Степанова Ляшко дав гучну обіцянку

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який на сьогоднішній день є основним кандидатом на пост глави МОЗ, дав гучну обіцянка. За словами чиновника, якщо він стане міністром, то за перші 100 днів від коронавірусу будуть щеплені 5 млн українців.

Ці слова прозвучали на сьогоднішньому засіданні профільного комітету.

Ляшко сказав, що планує за 100 днів використати 10 млн доз антиковідних вакцин - цього вистачить для 5 млн осіб (вакцинація від коронавірусу передбачає 2 дози з інтервалом).

Відзначимо, що комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендував нардепам підтримати призначення державного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я замість Максима Степанова, якого звільнили вчора якраз через зрив кампанії по вакцинації.

Раніше в МОЗ розповіли про те, скільки українців зробили щеплення від коронавірусу і скільки людей зіткнулися з побічними ефектами.