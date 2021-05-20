Зеленський заявив, що ВЖЕ став вироком для Порошенка, але той цього поки не усвідомив

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що став вироком для п'ятого президента країни, лідера партії "Європейська солідарність "Петра Порошенка, коли пішов в президенти.

Про це він сказав на прес-конференції за підсумками двох років свого президентства, яка проходить у четвер, 20 травня, в одному з ангарів ДП "Антонов" в Києві.

"Я вже став його вироком, він просто не хоче усвідомити, що сталося", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналіста Дмитра Гордона, чи стане він "вироком Порошенко".

На репліку про те, що "з нього, як з гуся вода", Зеленський розповів про те, що Порошенко "дуже багато чого зробив серйозного і поганого".

"Все це добіжить ... це карма ... Крім правоохоронних органів, це карма ...", - сказав Зеленський.

Він висловив переконання, що найстрашніше у Порошенко те, що "він сам не розуміє те, що для нього людина - ніщо".

"Тому я реальний вирок для нього, коли я пішов у президенти, ось і все", - підсумував Зеленський.