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Четвер, 20.05.2021
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Зеленський заявив, що ВЖЕ став вироком для Порошенка, але той цього поки не усвідомив

Зеленський заявив, що ВЖЕ став вироком для Порошенка, але той цього поки не усвідомив
Оновлено 14:44 Сьогодні Телеграф

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що став вироком для п'ятого президента країни, лідера партії "Європейська солідарність "Петра Порошенка, коли пішов в президенти.

Про це він сказав на прес-конференції за підсумками двох років свого президентства, яка проходить у четвер, 20 травня, в одному з ангарів ДП "Антонов" в Києві.

"Я вже став його вироком, він просто не хоче усвідомити, що сталося", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання журналіста Дмитра Гордона, чи стане він "вироком Порошенко".

На репліку про те, що "з нього, як з гуся вода", Зеленський розповів про те, що Порошенко "дуже багато чого зробив серйозного і поганого".

"Все це добіжить ... це карма ... Крім правоохоронних органів, це карма ...", - сказав Зеленський.

Він висловив переконання, що найстрашніше у Порошенко те, що "він сам не розуміє те, що для нього людина - ніщо".

"Тому я реальний вирок для нього, коли я пішов у президенти, ось і все", - підсумував Зеленський.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
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Карма, Петро Порошенко, Володимир Зеленський, Вирок.
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