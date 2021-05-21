Скачать
П'ятниця, 21.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Сьогодення легендарного заповідника: що роблять туристи в "Асканії-Новій", хто годує тварин та де подівся науковий архів
Сьогодення легендарного заповідника: що роблять туристи в "Асканії-Новій", хто годує тварин та де подівся науковий архів
"Одноголосно проголосували": стало відомо, як Тищенко "поплатився" за вечірку на локдауні
"Одноголосно проголосували": стало відомо, як Тищенко "поплатився" за вечірку на локдауні
Ділянка з електронного молотка: плюси, мінуси та підводне каміння нового формату земельних аукціонів
Ділянка з електронного молотка: плюси, мінуси та підводне каміння нового формату земельних аукціонів
The Hardkiss потрясли мережу новим альбомом "Жива і не залізна": слухати його онлайн
The Hardkiss потрясли мережу новим альбомом "Жива і не залізна": слухати його онлайн

Зеленський і "слуги" - в лідерах: за кого б прямо зараз проголосували українці на виборах (інфографіка)

Зеленський і "слуги" - в лідерах: за кого б прямо зараз проголосували українці на виборах (інфографіка)
Оновлено 14:11 Сьогодні Телеграф

Якби президентські вибори відбувалися найближчим часом, то перемогу в них здобув би чинний президент Володимир Зеленський, а парламентські перегони з 24,8% підтримки виграла б "Слуга народу".

Про це можна судити за підсумками опитувань соціологічної групи "Рейтинг".

Крім того, на другому місці в президентському рейтингу з 12,8% підтримки виявився б колишній президент Петро Порошенко, на третьому (11,9%) - Юрій Бойко. Йому в спину дихає Юлія Тимошенко (11,1%). 7,6% - Ігор Смешко і 5,1% набрав би Євген Мураєв.

Верховная Рада президент

Що стосується парламентського рейтингу, то "срібло" дісталося б "Європейська солідарність" - 13,5%, а бронза "Опозиційній платформі - "За життя" - 13,2%, на четвертому місці - "Батьківщина" - 11,8%.

Верховная Рада президент

Як повідомляв "Телеграф", якби президентські вибори проходили на початку квітня, в переможцях також був Володимир Зеленський. Тоді показник його підтримки становив 24,9%.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Наталія Гурковська
Автор: Наталія Гурковська Редактор стрічки новин
Перегляди: 58

Все по темі:

Вибори, Верховна Рада, Володимир Зеленський.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Вишиванка чи косоворотка? У що все-таки одягнувся Зеленський, вітаючи українців (фото)
02 "Одноголосно проголосували": стало відомо, як Тищенко "поплатився" за вечірку на локдауні
03 США мають агентурну мережу по всьому світу: ЗМІ розкрили важливі деталі
04 Відмовив двигун над Чорним морем: у МАУ розповіли подробиці аварійної посадки пасажирського "Боїнга"
05 В Україні вперше за два місяці менше 200 тисяч хворих коронавірусом: свіжі дані на 21 травня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;Сто людей можуть вбити на Донбасі&quot;: Зеленський не відповів, чи вважає Путіна вбивцею (відео)
"Сто людей можуть вбити на Донбасі": Зеленський не відповів, чи вважає Путіна вбивцею (відео)
Екстрена посадка: у літака МАУ, що летів до Стамбулу, відмовив двигун (фото)
Екстрена посадка: у літака МАУ, що летів до Стамбулу, відмовив двигун (фото)
Ось так ідеально: Зеленський з дружиною стали героями фотожаб через фото у вишиванках
Ось так ідеально: Зеленський з дружиною стали героями фотожаб через фото у вишиванках
День Іоанна Богослова 21 травня: народні прикмети і заборони
День Іоанна Богослова 21 травня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся