Зеленський і "слуги" - в лідерах: за кого б прямо зараз проголосували українці на виборах (інфографіка)

Якби президентські вибори відбувалися найближчим часом, то перемогу в них здобув би чинний президент Володимир Зеленський, а парламентські перегони з 24,8% підтримки виграла б "Слуга народу".

Про це можна судити за підсумками опитувань соціологічної групи "Рейтинг".

Крім того, на другому місці в президентському рейтингу з 12,8% підтримки виявився б колишній президент Петро Порошенко, на третьому (11,9%) - Юрій Бойко. Йому в спину дихає Юлія Тимошенко (11,1%). 7,6% - Ігор Смешко і 5,1% набрав би Євген Мураєв.

Що стосується парламентського рейтингу, то "срібло" дісталося б "Європейська солідарність" - 13,5%, а бронза "Опозиційній платформі - "За життя" - 13,2%, на четвертому місці - "Батьківщина" - 11,8%.

Як повідомляв "Телеграф", якби президентські вибори проходили на початку квітня, в переможцях також був Володимир Зеленський. Тоді показник його підтримки становив 24,9%.