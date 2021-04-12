Зеленский стал более правым и это ему помогло: о чем говорят свежие рейтинги президента и его конкурентов

Опубликованы результаты нового опроса от группы "Рейтинг", дающие картину общественно-политических настроений украинцев в начале апреля. Для "Телеграфа" эти данные проанализировал эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко, ранее рассказавший о расколах в партиях, представленных в Верховной Раде.

"Первое, что бросается в глаза, исходя из представленных "Рейтингом" данных, – еще больше цементируется ядерный электорат вокруг четырех категорий. Первая – скажем так, патриоты или правые – вокруг "Европейской солидарности". Вторая – условная "вата" или пророссийский избиратель – вокруг ОПЗЖ. Третья – социалисты (политики-популисты) – вокруг "Батькивщины". Четвертая – вокруг Зеленского и "Слуги народа". И хоть социология дает им разные данные: согласно опросу "Рейтинга" у "слуг" - 22,9% (среди тех, кто определился и намерен проголосовать), у ЕС - 14,6%, у ОПЗЖ - 14,2%, у "Батькивщины" - 12,9%, - по сути, каждая из этих политсил может рассчитывать примерно на 15%. Надо понимать, что рейтинг "Слуги народа" – это фактически личный рейтинг Зеленского. Партия же как самостоятельная сила, в отрыве от президента, вряд ли выйдет даже на 15%", - считает Виктор Бобыренко.

По его словам, электорат, который сплотился вокруг Зе-партии, воспринимает ее как "ребята с нашего двора". Как "своих", близких и понятных. И идеология тут особой роли не играет.

"Это целевая группа, которая признает независимость Украины, всегда скажет Крымнаш (украинский), готова идти в Европу. Но при этом у нее нет идеологической почвы. Есть лишь чувство что Зеленский - свой. Как мы. Они видят в нем Голобородько из сериала, своего в доску парня. Он продолжает их завораживать. Цементируется эта группа еще и тем, что все остальные говорят что-то вроде "вы дебилы, как вы можете его любить?". Но это лишь еще больше убеждает поклонников Зеленского и "слуг", что они – на верном пути", - поясняет аналитик.

Прокомментировал он и большой разрыв меду первым и вторым местом в президентском рейтинге. Возглавляет его Зеленский, которого сейчас поддержали бы 24,9% тех, кто намерен голосовать. Вторым идет Порошенко, за которого проголосовали бы 13,1%. У Тимошенко и Бойко почти поровну - 12,1% и 11,9% соответственно.

"Зеленский чуть поднялся, по сравнению с предыдущими рейтингами, потому что стал более правым. Как и его электорат. "Кухня", где мы обсуждаем те или иные события, стала более правой, более патриотичной. Всё большее количество украинцев воспринимают РФ как врага, Путина – как неадеквата, с которым нельзя договориться. И Зеленский сыграл на этом, - считает Виктор Бобыренко. - И не только на этом. Тут вам и ситуация с закрытием телеканалов путинского кума Медведчук, и угрозы в сторону олигархата. Потому личный рейтинг его и подрос. И осыпаться, думаю, будет не так быстро, как ранее. Между тем, пока мы видим больше бодрые фразы и маневры, чем реальную войну с олигархатом. И если не будет реальных действий после манифестов, то рейтинг начнет сыпаться даже стремительнее, чем раньше. Может его обрушить и "черный лебедь" (труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия – прим. ред.). Тот же "вагнергейт", усиление ковида и так далее. В плюс же может сыграть хороший урожай, улучшение состояния экономики, массовая вакцинация и прочие позитивны вещи. По моему мнению, те, кто считает что Зеленскому капут – сильно ошибаются".

Ранее "Телеграф" анализировал исследование, проведенное Социологической группой "Рейтинг" 23-24 марта.